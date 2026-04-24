Kroatien: Europa-Premiere für BYD-Terminalzugmaschinen

24.04.2026

Das AGCT Rijeka nimmt die elektrisch angetriebenen Maschinen als erstes Terminal auf dem Kontinent in Betrieb.

Kroatien: Europa-Premiere für BYD-Terminalzugmaschinen Bild: AGCT / Inigo Nuñez Mendibe, AGCT CEO, Milosz Tomanek, Sales Manager CEE Region, Tanja Loncar, AGCT Procurement Superintendent und Ratko Tatalovic, AGCT Engineering Manager mit den neuen BYD EV Terminalmaschinen
Am 13.April vollzog das Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) im Hafen Rijeka mit der Übernahme seiner ersten vollelektrischen Terminalzugmaschinen einen wichtigen Schritt nach vorne.Es handelt sich dabei um eine Dreifach-Premiere: Es sind die ersten Elektro-Traktoren bei AGCT, die ersten dieser Art von BYD innerhalb der ICTSI-Gruppe und zugleich die ersten BYD-Terminalzugmaschinen, die in Europa eingeführt werden.Der Meilenstein folgt auf eine Phase enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller BYD.In diesem Rahmen hatte AGCT eines der neu entwickelten Fahrzeuge getestet.

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