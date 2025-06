ETH Zürich geht erneut mit Gebrüder Weiss an den Start

Der Logistiker spediert das solarbetriebene Rennfahrzeug des aCentauri Solar Racing Teams zur World Solar Challenge 2025 in Australien.

Bild: Gebrüder Weiss-Fotowerk Lampelmayer / Letzter Stopp vor dem Abflug nach Australien: Studierende des aCentauri Solar Racing Teams der ETH Zürich präsentieren ihr Solarfahrzeug am Air & Sea Terminal in Wolfurt – gemeinsam mit Vertreter*innen von Gebrüder Weiss.

Gebrüder Weiss begleitet die Studierenden des aCentauri Solar Racing Teams der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich erneut nach Australien, zur World Solar Challenge 2025.Für das diesjährige internationale Rennen für Solarfahrzeuge haben die Schweizer Studierenden ein aerodynamisch verbessertes Fahrzeug mit größerer Solarfläche entwickelt.Rennstart ist am 24.August in Darwin.Der aufwändige Transport liegt wieder in den Händen von Gebrüder Weiss.