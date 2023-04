Erstes Adria-Containerhub mit ferngesteuerten Kränen

Rijeka Gateway in Kroatien wird künftig als erstes Terminal im Adriaraum mit ferngesteuerten, elektrischen Containerumschlaggeräten betrieben. Die Steuerung erfolgt von einem zentralen Kontrollraum aus. Fortschrittliche Technologien sollen menschliches Versagen verhindern: Die Kräne sind mit Kameras und Lasersensoren vernetzt, die zur Erhöhung der Sicherheit von Mensch und Gerät beitragen.

Die Maschinenführer steuern und überwachen die Geräte in einem Raum über große Bildschirme und Instrumententafeln. Die Investition steht im Einklang mit der Dekarbonisierungs-Strategie und dem „Terminal of the Future“-Konzept von APM Terminals.

„In der ersten Ausbauphase werden etwa 4 Ship-to-Shore-Kräne (STS), 15 Rubber-Tyred-Gantry-Kräne (RTG), 2 Rail-Mounted-Gantry-Kräne (RMG) im Rangierbahnhof und 30 Terminalschlepper zum Einsatz kommen“, berichtet Koen Benders, CEO von Rijeka Gateway.

Rijeka Gateway ist das größte private Infrastrukturprojekt in Kroatien der letzten zehn Jahre. Die Bedeutung des Projekts für ganz Europa wurde durch einen Besuch der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen und des kroatischen Premierministers Andrej Plenković Anfang März 2023 in Rijeka Gateway hervorgehoben.

www.apmterminals.com