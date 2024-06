Erster „Blutdruckmesser“ für Logistik in Österreich

Neuer Austrian Supply Chain Pressure Index (ASCPI) dient dem Aufzeigen und Vermeiden von Störungen in globalen Lieferketten.

„Das Umfeld der Logistik könnte dynamischer nicht sein.Veränderungen in vielen Belangen und geopolitische Einflüsse haben Einfluss und Auswirkungen auf die Lieferketten.“ Darauf machte Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gestern bei einer Pressekonferenz aufmerksam.Um Lieferengpässe besser quantifizieren und analysieren zu können, wurde am Österreichischen Logistiktag in Linz der neue Austrian Supply Chain Pressure Index (ASCPI) vorgestellt.Damit unterstützt das ASCII Supply Chain Institute Austria die Logistik und Lieferketten-Management als den Blutkreislauf der heimischen Wirtschaft.