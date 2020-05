Erste GDP-konforme Logistikanlage von cargo-partner in Indien

Die Station in Mumbai ist das dritte Kompetenzzentrum des Unternehmens für Arzneimittel und Medizinprodukte nach jenen in Wien und Hamburg

Der Transport- und Logistikdienstleister cargo-partner hat am 30. April 2020 ein GDP-konformes Pharmaceuticals & Healthcare Competence Center in Indien eröffnet. Die Anlage in Mumbai dient als Umschlagplatz mit GDP-konformen Dienstleistungen in den Bereichen Lagerlogistik, nationale und regionale Verteilung per Lkw sowie internationale Luft- und Seefrachttransporte.

Um dringende Transporte pharmazeutischer und medizinischer Produkte schnell und verlässlich abwickeln zu können, richtete cargo-partner in Indien zudem einen durchgehend besetzte Anlaufstelle ein. So können Kundenanfragen innerhalb von 29 Minuten beantwortet und ein vollständiges Angebot innerhalb von zwei Stunden zugesendet werden.

Rajiv Singh, seit Jahresbeginn Managing Director von cargo-partner in Indien, erklärt den strategischen Aufbau des neuen Kompetenzzentrums in Mumbai folgendermaßen: „Wir haben ein engagiertes Team an gut ausgebildeten Angestellten aus unseren Abteilungen für Luft-, See- und Straßentransport sowie Qualitätssicherung zusammengestellt, das alle Kunden mit Expertenwissen unterstützen kann. Unsere Arbeitsprozesse beruhen auf jahrelanger Erfahrung und sorgfältigem Risiko- und Abweichungsmanagement, um höchstmögliche Sicherheit und Effizienz zu ermöglichen.“

Einer der ersten Kunden im neuen Kompetenzzentrum ist Glenmark Pharmaceuticals, ein führendes Arzneimittelunternehmen mit Sitz in Mumbai, das 1977 gegründet wurde. Rajasekhara Reddy, Vice Präsident Demand Planning und Logistikleiter bei Glenmark: „Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit cargo-partner entschieden, da sie für Professionalität stehen, nicht nur in Indien, sondern auch in unseren Zielländern.“

Die cargo-partner Gruppe ist seit 2007 in Indien vertreten und hat derzeit landesweit elf Geschäftsstellen mit 135 Mitarbeitenden. Anfang des Jahres wurde das Unternehmen aufgrund seiner Expertise im Pharmabereich bei den India Cargo Awards als Sieger in der Kategorie „Leading Freight Forwarding Company – Pharma“ ausgezeichnet.

Im letzten Jahrzehnt wurde Indien zu einem der wichtigsten Akteure im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte. Laut der Indian Brand Equity Foundation deckt Indien über 50 Prozent des weltweiten Bedarfs an Impfstoffen, 40 Prozent des Bedarfs an Generika in den USA und 25 Prozent des Gesamtbedarfs an Medikamenten in Großbritannien. Indische Arzneimittel werden in mehr als 200 Länder exportiert, wobei die USA einen Schlüsselmarkt darstellen.

Neben dem neuen Kompetenzzentrum in Mumbai betreibt cargo-partner ein Pharmaceuticals & Healthcare Competence Center in Wien, mit Schwerpunkt auf Luftfracht, und eines in Hamburg, spezialisiert auf Seefracht. Am Flughafen Wien befindet sich ein Pharmazentrum mit einem 200 m² großen Umschlagplatz zum Umladen, für Cross Docking sowie für den Auf- und Abbau von ULDs (Luftfrachtcontainer) bei einer konstanten Temperatur von +2 bis +8 °C. Die eigene Screening-Anlage ermöglicht eine schnelle Abwicklung von zeitkritischen Transporten.

www.cargo-partner.com