Erste Emons-Niederlassung  im CargoLine-Verbund

Der Standort im Saarland bietet das komplette Sendungsportfolio des Verbunds an und ist an die umfängliche Cepra-Umgebung angeschlossen.

Ab 1.August deckt Emons in Bexbach das Saarland zusätzlich zum eigenen Netzwerk exklusiv für den CargoLine-Verbund ab.Damit wird die erste Emons-Niederlassung aufgeschaltet, seit der Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Köln zum Jahreswechsel Gesellschafter der Stückgutkooperation wurde.Der Standort in Bexbach mit seinen 45 Mitarbeitenden, 3.800 m² Umschlag- und 1.