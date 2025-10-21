Erste „Big Twin“-Frachtflugzeuge für Hungary Airlines

Die Flugzeuge werden in Budapest stationiert sein und spezielle Asien-Routen bedienen.

Air Atlanta, Fly Meta und Hungary Airlines haben eine langfristige Vereinbarung zum Betrieb von zwei Boeing 777-300ERSF-Frachtern geschlossen.Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Fly Meta-Flugzeuge von Air Atlanta betrieben und an die kürzlich gegründete ungarische Fluggesellschaft verleast.Die Flugzeuge werden in Budapest stationiert sein und spezielle Routen nach Festland-China und Hongkong bedienen, wodurch eine „schnelle, stabile und kosteneffiziente Frachtbrücke zwischen Europa und Asien“ entsteht.Die erste Maschine soll im November ausgeliefert werden.Eine zweite Boeing 777-300ERSF stößt im ersten Halbjahr 2026 zur Flotte.