Neues „Lufthansa Cargo Pharma Hub Munich“ eröffnet

Lufthansa Cargo eröffnete nach fünf Monaten Bauzeit ein neues Pharmazentrum am Flughafen München. Auf fast 1.000 m² und mehreren Ebenen bietet das neue „Lufthansa Cargo Pharma Hub Munich“ Platz für bis zu 96 Paletten sowie lose Fracht in zwei verschiedenen Temperaturbereichen (+2 bis +8 °C und +15 bis +25 °C) und einer Tiefkühlzelle (bis -18 °C).

Die CEIV Pharma-Zertifizierung des neuen Pharma-Hubs in München durch die International Air Transport Association ist für Herbst angesetzt. Das ist zugleich die erste Pharma-Zertifizierung des Luftverkehrsverbands am Flughafen München.

„Mit dem neuen Pharma-Hub an unserem Drehkreuz in München haben wir eine hochmoderne Infrastruktur für temperatursensible Fracht geschaffen, die unseren Kunden zukünftig eine noch höhere Qualität beim Transport ihrer Pharma-Sendungen gewährleistet. Gerade im Kontext der Corona-Pandemie hat sich die Relevanz von stabilen Lieferketten und schnellen Transporten von Medikamenten oder Impfstoffen gezeigt“, erklärt Harald Gloy, Lufthansa Cargo Vorstand Operations.

Neben den neuen Kapazitäten für temperatursensible Fracht am süddeutschen Fracht-Drehkreuz erweitert Lufthansa Cargo diese auch in den USA. Im Juni wurde dort das „Lufthansa Cargo Pharma Center Chicago“ am Flughafen O’Hare eröffnet. Rund 750 m² Grundfläche mit mehreren Ebenen bietet Platz für bis zu 54 Paletten und 102 Kühlcontainer in zwei unterschiedlichen Temperaturbereichen (+2 bis +8 °C und +15 bis 25 °C) sowie in einer Tiefkühlzelle (bis -18 °C).

Der Großteil der von Lufthansa Cargo beförderten Pharma-Sendungen wird am Drehkreuz Frankfurt umgeschlagen. Das „Lufthansa Cargo Pharma Hub Frankfurt“ wurde zuletzt 2018 um zwei Drittel auf 8.000 m² erweitert und als eines der weltweit ersten Pharma-Kühlzentren CEIV Pharma-zertifiziert. Das weltweite Netzwerk von Lufthansa Cargo wird damit bis Ende 2020 voraussichtlich 31 Pharma-Stationen umfassen, die CEIV Pharma-zertifiziert sind.

Mit einem Umsatz von 2,5 Mrd. Euro und einer Transportleistung von 8,9 Mrd. Frachttonnenkilometern im Jahr 2019 ist Lufthansa Cargo eines der weltweit führenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 4.500 Mitarbeiter weltweit. Der Schwerpunkt von Lufthansa Cargo liegt im Airport-to-Airport-Geschäft. Das Streckennetz umfasst rund 300 Zielorte in über 100 Ländern, wobei sowohl Frachtflugzeuge als auch Frachtkapazitäten von Passagiermaschinen der Deutschen Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings und SunExpress sowie Lkw genutzt werden. Der Großteil des Fracht-Geschäftes wird über den Flughafen Frankfurt umgeschlagen. Lufthansa Cargo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG und der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group.

