EPAL-Paletten dürften 2022 knapp werden

Durch den Krieg in der Ukraine ist dort die Produktion von EPAL Europaletten in vielen Betrieben unterbrochen.Ebenso wird aus dem Land nahezu kein Verpackungs- und Palettenholz nach Europa exportiert.Durch die Sanktionen gegen Russland und Belarus wird auch das von dort in den vergangenen Jahren nach Europa importierte Holz in allen holzverarbeitenden Bereichen fehlen.Ebenso werden die Lkw-Fahrer aus der Ukraine, Russland und Belarus fehlen, sodass sich auch der Transport von Material und Paletten verzögern kann.Robert Holliger, Präsident der EPAL: „Krieg und Sanktionen werden die Produktion von EPAL Europaletten auch in den Ländern der EU belasten.

