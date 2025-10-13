Ennshafen baut „Steckdosen“ für Güter- und Kabinenschiffe

Fünf moderne Landstromanlagen mit 19 Anschlussboxen werden künftig die umweltfreundliche Stromversorgung gewährleisten.

Am 9.Oktober ist im Ennshafen der Startschuss zur Errichtung von neuen Landstromanlagen erfolgt.Mit einem symbolischen Spatenstich durch die beteiligten Partnerfirmen und dem Hafen-Team wurde der Auftakt für den Beginn der Bauarbeiten im oberösterreichischen Hafenbecken gesetzt.Bis spätestens Ende 2027 entstehen im gesamten Ennshafen fünf moderne Landstromanlagen mit insgesamt 19 Anschlussboxen.Diese bieten eine Leistung von bis zu 400 Ampere und ermöglichen direkt am Liegeplatz eine umweltfreundliche Stromversorgung für Güter- und Kabinenschiffe.