Ennshafen: 2023 deutlich weniger Güterumschlag

Im Vorjahr sind an dem von den Ländern Ober- und Niederösterreich gemeinsam betriebenen Ennshafen weniger Güter be- und entladen worden als 2022.Der Gesamtumschlag lag 2023 mit 418.000 Tonnen um 26 Prozent unter dem Wert aus dem Jahr davor.Zurückzuführen ist das auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, was insbesondere bei den Gütergruppen Getreide und Ölsaaten zu starken Mengenrückgängen geführt hat.Auch die Wasserverhältnisse auf der Donau spielten eine entscheidende Rolle.

