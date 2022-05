Energiewende: Deutschland braucht Hafenkapazität

In Cuxhaven könnten theoretisch in zweieinhalb bis drei Jahren aus dem Stand drei Liegeplätze geschaffen werden.

Ohne zusätzliche Hafeninfrastruktur für die On- und Offshore-Windenergie kann die angestrebte Energiewende der deutschen Bundesregierung nicht gelingen.Spätestens ab 2024/25 wird es auf Grund von fehlenden geeigneten Umschlags- und Lagermöglichkeiten zu Verzögerungen bei der Umsetzung der ambitionierten Ausbauziele kommen“, prognostiziert Hans-Peter Zint, Vorsitzender der Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven (HWG).Dabei wäre Cuxhaven in der Lage, diesen Engpass zu entschärfen.Dort könnten aus dem Stand drei Liegeplätze geschaffen werden.„Bei den Onshore-Parks rechnen wir mit einem massiven Anstieg von Importen spätestens in etwa zwei Jahren, einen etwas längeren Vorlauf werden erfahrungsgemäß die Offshore-Projekte haben“, erläutert Hans-Peter Zint.