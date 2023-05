Emirates SkyCargo zeigt Zuversicht in den Frachtmarkt

Die in Dubai ansässige Emirates SkyCargo hat ihre Frachterflotte um zwei Boeing 747-400F erweitert.Die Frachtsparte von Emirates plant zudem 15 weitere Frachter in ihre Flotte aufnehmen, die sich aus angekündigten Aufträgen und dem Frachterumbauprogramm ergeben.Darüber hinaus erhöht sich die Kapazität für Beiladefracht durch neue Passagierflugzeuge, beginnend mit dem Airbus A350 im Spätsommer 2024, gefolgt von der 777-X im Jahr darauf.In den nächsten zehn Jahren will Emirates SkyCargo seine bestehende Kapazität verdoppeln.Um das zu erreichen, wird das Frachternetz um mehr als 20 neue Ziele erweitert und den Kunden mit einem Flottenmix von über 300 Großraumflugzeugen (777, 777-F, 747-F, A350 und A380) noch mehr Flexibilität geboten.

