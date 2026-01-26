Emirates SkyCargo setzt in Lüttich zur Landung an

Aufgrund der großen Nachfrage führt die Fluggesellschaft fünf wöchentliche Frachtflüge dorthin durch.

Schon während der letzten Jahre hatte Emirates SkyCargo den Flughafen Lüttich mit Ad-hoc-Frachtflügen bedient.Dabei wurden u.a.Spezialprodukte wie frisch geschnittene Blumen und E-Commerce-Pakete transportiert oder spezielle Charterflüge für Pferde zu internationalen Wettbewerben durchgeführt.Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nimmt die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten nun fünf wöchentliche Frachtflüge in ihr Programm auf.