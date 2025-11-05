Emirates Courier Express: Markteintritt in Deutschland

05.11.2025

Eine eigens entwickelte Technologieplattform integriert sich in die Kundensoftware und bietet Trackingsysteme sowie Echtzeit-Updates von der Abholung bis zur Zustellung.

Emirates Courier Express: Markteintritt in Deutschland Bild: Emirates
Emirates Courier Express baut seine Präsenz in Europa aus und bietet ab sofort Transportlösungen im deutschen Markt an.Von Frankfurt ausgehend ist die Tür-zu-Tür-Lieferlösung für den grenzüberschreitenden Versand darauf ausgelegt, den Produktionsstandort Deutschland zu bedienen und ein direkteres Angebot für europäische B2B-Lieferketten sowie B2C-Kunden zu schaffen.Der strategische Schritt in den deutschen Markt entspricht den Expansionsplänen der Fluggesellschaft, um einen der bedeutendsten Produktionsstandorte Europas besser bedienen zu können.In einem Umkreis von vier Stunden um Frankfurt wird Emirates Courier Express einige der größten Hersteller aus den Bereichen Biowissenschaften, Healthcare, Textilwaren, Automobilindustrie, Luftfahrt und Industrietechnik durch skalierbare, maßgeschneiderte Logistiklösungen mit internationalen Lieferanten, Partnern und Betrieben verbinden.Emirates verbindet Dubai mit Frankfurt über 21 Liniendienste in der Woche.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Kühne+Nagel vor Übernahme von Eastway Global Forwarding

Das irische Logistikunternehmen bietet Lösungen für die Luftfahrt und Raumfahrt weltweit an.

04.11.2025

Cargojet fliegt ab November auch nach Europa

Mit wöchentlichen Verbindungen nach Lüttich weitet die kanadische Frachtfluggesellschaft ihr Angebot aus.

31.10.2025

Etihad: Mehr Frachtkapazität im Winterflugplan

Um der starken Nachfrage in den wichtigsten Handels- und Produktionsmärkten gerecht zu werden, wird die Fluggesellschaft die Frequenzen zu Zielen in Asien, dem Nahen Osten und Europa erhöhen.

30.10.2025
Anzeige
Anzeige