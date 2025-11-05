Emirates Courier Express: Markteintritt in Deutschland

Eine eigens entwickelte Technologieplattform integriert sich in die Kundensoftware und bietet Trackingsysteme sowie Echtzeit-Updates von der Abholung bis zur Zustellung.

Emirates Courier Express baut seine Präsenz in Europa aus und bietet ab sofort Transportlösungen im deutschen Markt an.Von Frankfurt ausgehend ist die Tür-zu-Tür-Lieferlösung für den grenzüberschreitenden Versand darauf ausgelegt, den Produktionsstandort Deutschland zu bedienen und ein direkteres Angebot für europäische B2B-Lieferketten sowie B2C-Kunden zu schaffen.Der strategische Schritt in den deutschen Markt entspricht den Expansionsplänen der Fluggesellschaft, um einen der bedeutendsten Produktionsstandorte Europas besser bedienen zu können.In einem Umkreis von vier Stunden um Frankfurt wird Emirates Courier Express einige der größten Hersteller aus den Bereichen Biowissenschaften, Healthcare, Textilwaren, Automobilindustrie, Luftfahrt und Industrietechnik durch skalierbare, maßgeschneiderte Logistiklösungen mit internationalen Lieferanten, Partnern und Betrieben verbinden.Emirates verbindet Dubai mit Frankfurt über 21 Liniendienste in der Woche.