Elflein etabliert sich als Partner in der Batterielogistik

Das Familienunternehmen aus Bamberg bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Transport und die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien an.

Elektrofahrzeuge gewinnen im Straßenverkehr an Bedeutung.Genau hier setzt das Familienunternehmen Elflein an und bewegt die Zukunft.Das geschieht durch den Transport und die Einlagerung von Batterien und Batteriezellen.Anfang des Jahres konnte Elflein sein neues Prestigeprojekt für einen namhaften Kunden aus der Automobilindustrie starten.Der Neuauftrag beinhaltet unter anderem den Transport von Batterien und Batteriezellen vom externen Lager in der Nähe von Regensburg, hin zum Werk des Herstellers.