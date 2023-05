EGS wird zu Hutchison Ports Europe Intermodal

European Gateway Services (EGS), das intermodale Transportunternehmen von Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), wird in Hutchison Ports Europe Intermodal umbenannt. Die Umfirmierung wird ab dem 10. Mai sukzessive Form und Gestalt annehmen. Der neue Name soll hervorheben, welche Dienstleistungen im Portfolio angeboten werden.

Hutchison Ports Europe Intermodal ist Teil eines integrierten Leistungsangebotes von Port-2-Door-Diensten, die seitens Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) bereitgestellt werden. Hutchison Ports Europe Intermodal (HPEI) bietet die gleichen Dienstleistungen an, wie zuvor EGS. Die Schwerpunkte liegen weiterhin auf den Bahn- und Binnenschiffsverbindungen.

HPEI steht für intermodalen Transport innerhalb eines Netzwerkes von Seehäfen in Rotterdam und Antwerpen sowie mehreren Inland-Terminals, darunter München, Nürnberg und Regenburg. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ergänzende Dienstleistungen wie ‘first und last mile’ Trucking, Zolldienste und Track & Trace an.

Mit den ECT-Seehafen-Aktivitäten in Rotterdam, den eigenen Hinterland-Terminals in Venlo (NL), Duisburg (D) und Willebroek (B) und HPEI als Intermodal-Operator schafft ECT Synergien und stellt seinen Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum bereit. Über die Online-Plattform MyTerminal werden zudem Echtzeitdaten zum Status von Container, Seeschiff, Binnenschiff oder Zug angeboten.

ECT ist Teil von Hutchison Ports, einer Tochtergesellschaft des in Hongkong ansässigen multinationalen Unternehmens CK Hutchison Holdings. Hutchison Ports ist einer der größten Hafeninvestoren, -entwickler und -betreiber der Welt. Das Unternehmen ist derzeit in 54 Häfen in 25 Ländern in Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Amerika und Australien tätig. Zu den logistik- und verkehrsbezogenen Aktivitäten von Hutchison Ports gehören Kreuzfahrtterminals, Flughäfen, Distributionszentren, Bahndienstleistungen und Schiffsreparaturanlagen. Im Jahr 2022 wurden über das Hafennetz von Hutchison Ports weltweit 84.8 Mio. TEU umgeschlagen.

www.hutchisonportseuropeintermodal.com

www.ect.nl