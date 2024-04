Duvenbeck: Kooperation mit OMV bei „grüner“ Mobilität

In Kooperation mit der OMV AG hat Duvenbeck Logistics am ungarischen Standort Hegyeshalom die erste B2B eMotion Ladestation für E-Fahrzeuge in Betrieb genommen.Mit dem Pilotprojekt ist das Logistikunternehmen der erste Partner des Treibstoffproduzenten bei der Umsetzung einer Lösung für nachhaltigere Mobilität.„Jetzt können unsere Mitarbeitenden ihre Elektrofahrzeuge bequem auf dem Firmengelände aufladen und der Weg für die Elektrifizierung unserer Firmenwagenflotte ist frei.Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft mit der OMV weiter zu stärken und zu einer klimaschonenden Zukunft beizutragen“, informiert Duvenbeck in einem Schreiben.Die elektrische Mobilität von Menschen und Gütern ist in der Nachhaltigkeitsstrategie des Logistikers fest verankert.

