Duvenbeck erweitert Flotte um E-Trucks von Geely Farizon

Bild: Duvenbeck / Von links: Moritz Kiepen (Head of Corporate Development Duvenbeck Unternehmensgruppe), Shangguan Yunfei (Vice President Farizon), Mike Fan (CEO Farizon), Hakan Bicil (CEO Duvenbeck), Wolfgang Kortus (CPO Duvenbeck) und Cook Xue (General Manager of International Marketing Farizon).

Die Duvenbeck Unternehmensgruppe hat bei der IAA Transportation 2024 in Hannover eine strategische Partnerschaft mit der Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon) besiegelt.Für beide Unternehmen markiert diese Kooperation einen wichtigen Meilenstein in der gemeinsamen Mission, innovative und nachhaltige Logistiklösungen zu entwickeln.Im Rahmen der strategischen Partnerschaft integriert die Duvenbeck Unternehmensgruppe den Farizon Homtruck in ihre Flotte.Die Auslieferung der ersten 50 Fahrzeuge ist für das kommende Jahr geplant.Zudem unterstützt Duvenbeck die Marke Farizon bei der Expansion und bei der Umsetzung von Maßnahmen für die grüne Transformation im europäischen Güterverkehr.