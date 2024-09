Klimaneutraler Start von Duisburg Gateway Terminal

100 Mio. EUR sind in das Vorzeigeprojekt geflossen. Umschlagskapazitäten im Duisburger Hafen wachsen pro Jahr um rund 850.000 TEU.

Gestern ist in Duisburg am Rhein das erste klimaneutrale Containerterminal Europas eröffnet worden.Das Duisburg Gateway Terminal (DGT) produziert seinen eigenen Strom mithilfe von Wasserstoff.Es sei ein Projekt der Zukunft, teilt der Duisburger Binnenhafen dazu mit.Im DGT werden künftig sechs Kräne an zwölf Gleisen jedes Jahr eine Mio.Container von Zügen und Lkw auf Schiffe umschlagen.