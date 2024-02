DSV Projects: Logistik für sensible Fracht nach Chile

Die Europäische Südsternwarte (ESO) errichtet in der Atacama-Wüste das größte optische Teleskop der Welt.

Rund 10.000 Kilometer liegen hinter den ersten Spiegelsegmenten des Extremely Large Telescopes (ELT), die vor Kurzem sicher in der chilenischen Atacama-Wüste eingetroffen sind.Dort errichtet die Europäische Südsternwarte (ESO) das größte optische Teleskop der Welt, das zukünftig detaillierte Erkenntnisse über ferne Galaxien liefern soll.Mit einer Breite von fast 40 Metern lässt sich der Spiegel des Teleskops nicht am Stück gießen, so dass 798 sechseckige Elemente zusammengesetzt werden müssen.Die ersten 18 Spiegelsegmente wurden kürzlich vom dänischen Transport- und Logistikdienstleister DSV erfolgreich von Europa nach Chile verschifft.