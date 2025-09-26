DSV – LCAG: Pilotprojekt für die Halbleiterindustrie

26.09.2025

Schlüssel zum Erfolg war, dass jede Seite ihre Perspektive einbringen konnte, vom Vertrieb bis zum Handling.

DSV – LCAG: Pilotprojekt für die Halbleiterindustrie Bild: LH Cargo
Lufthansa Cargo hat gemeinsam mit DSV ein Pilotprojekt für den Transport hochsensibler Produktionsmaschinen für Halbleiter aus Japan nach Deutschland umgesetzt.„Wir wollten zeigen, dass wir schon heute über die richtigen Produkt- und Service-Bausteine verfügen, um die speziellen Bedürfnisse der Halbleiterindustrie zu erfüllen“, erklärt Brinthavani Ehanantharajah-Przybilla, Senior Managerin Industry Development – Semiconductors.Dazu fand im Juni 2025 fand ein Workshop mit DSV in Tokio und Frankfurt statt.Ziel war es, die Anforderungen zu klären und den Importprozess am Hub Frankfurt zu verbessern.Die Produktionsmaschinen sind empfindlich gegenüber Erschütterungen, Neigungen und Temperaturschwankungen.

Neue Langstreckenflugzeuge für Uzbekistan Airways

Bestellung von 14+8 Boeing 787-9 Dreamlinern vergrößert die Langstreckenflotte der Airline.

25.09.2025

Etihad Cargo jetzt mit Sendungsverfolgung in Echtzeit

SmartTrack sorgt für Transparenz und Zuverlässigkeit durch proaktive Überwachung der Fracht durch ein spezielles Kontrollzentrum, ein Kunden-Dashboard und Sensortechnologie.

24.09.2025

Turkish Cargo enthüllt neue Lösung für Flugzeugteile

TK Aero ist ein speziell für die Luftfahrtindustrie entwickeltes Produkt für sensible und zeitkritische Transporte.

23.09.2025
