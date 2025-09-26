DSV – LCAG: Pilotprojekt für die Halbleiterindustrie

Schlüssel zum Erfolg war, dass jede Seite ihre Perspektive einbringen konnte, vom Vertrieb bis zum Handling.

Lufthansa Cargo hat gemeinsam mit DSV ein Pilotprojekt für den Transport hochsensibler Produktionsmaschinen für Halbleiter aus Japan nach Deutschland umgesetzt.„Wir wollten zeigen, dass wir schon heute über die richtigen Produkt- und Service-Bausteine verfügen, um die speziellen Bedürfnisse der Halbleiterindustrie zu erfüllen“, erklärt Brinthavani Ehanantharajah-Przybilla, Senior Managerin Industry Development – Semiconductors.Dazu fand im Juni 2025 fand ein Workshop mit DSV in Tokio und Frankfurt statt.Ziel war es, die Anforderungen zu klären und den Importprozess am Hub Frankfurt zu verbessern.Die Produktionsmaschinen sind empfindlich gegenüber Erschütterungen, Neigungen und Temperaturschwankungen.