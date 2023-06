DSV: Interne CO2-Gebühr für Nachhaltigkeitsinitiativen

Das weltweit tätige Transport- und Logistikunternehmen will die Branche auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft voranbringen.

DSV hat ein globales Finanzierungsprogramm eingeführt und will damit in Nachhaltigkeitsinitiativen innerhalb des Unternehmens investieren.Die interne CO2-Gebühr wird von allen DSV-Tochtergesellschaften erhoben.Die Beiträge richten sich nach der Höhe der CO2-Emissionen in den Betrieben.Der global agierende Transport- und Logistikdienstleister hat sich ehrgeizige Umweltziele gesetzt und will bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.Die interne CO2-Gebühr soll in den ersten fünf Jahren rund 1 Mrd.