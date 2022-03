DSV Solutions eröffnet Mega-Lager bei Kopenhagen

Gemeinsam mit den anderen DSV-Gebäuden in Hedehusene bildet der Neubau eines der größten Logistikzentren in Skandinavien.

Bei vielen Unternehmen in Ostdänemark besteht Bedarf an Lagerfläche im Großraum Kopenhagen.Als Reaktion darauf erweitert DSV nun sein Logistikzentrum in Hedehusene, nahe Kopenhagen und direkt an der Autobahn gelegen, um ein riesiges Lager.Mit 95.000 m² wird das neue Gebäude das größte auf dem DSV-Grundstück in Hedehusene sein.Dort befindet sich auch die weltweite DSV-Zentrale.