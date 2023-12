Dritter Boeing 777-Frachter für MSC Air Cargo

Atlas Air hat kürzlich den dritten Boeing 777-Frachter in Empfang genommen, den man im Rahmen eines langfristigen ACMI-Vertrags (Flugzeug, Besatzung, Wartung, Versicherung) für den Kunden MSC Mediterranean Shipping Company SA betreiben wird.Die Flugzeuge ergänzen den bestehenden wöchentlichen Dienst und bedienen eine zusätzliche Strecke von Hongkong (HKG) nach Dallas/Fort Worth (DFW).Das vierte Flugzeug soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.„Die Übernahme des neuen Boeing 777-Frachters ist ein stolzer Moment für uns und ein Beweis für unsere langfristige strategische Partnerschaft mit MSC", kommentiert Richard Broekman, Chief Commercial Officer und Head of Sustainability, Atlas Air Worldwide.Er betont: „Wir sind stolz darauf, zum kontinuierlichen Ausbau der Luftfrachtlösungen von MSC beizutragen, indem wir mehr Geschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit in ihr bestehendes Netzwerk bringen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login