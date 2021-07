Teleroute: Drei österreichische Neukunden

Die Frachtenbörse Teleroute hat im Jahr 2020 ihre Kundenbasis deutlich erweitert.Zurückzuführen ist dies ist auf eine höhere Bindungsquote und eine Steigerung der Neukundenakquise im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent.Speziell in der DACH-Region vertrauen immer mehr Unternehmen auf Teleroute, um die Effizienz ihres inländischen und internationalen Transports zu verbessern.Erst vor kurzem unterzeichnete die Frachtenbörse Vereinbarungen mit den Transportlogistik-Spezialisten Vertex GmbH, Wildenhofer Unternehmensgruppe und Fercam Austria.Die Vertex GmbH mit Sitz in Tirol unterzeichnete mit Teleroute eine Vereinbarung, in der die vier Niederlassungen in Kirchbichl (Zentrale), Söll, Innsbruck und Wien vertreten sind.

