DP World erwirbt Supply-Chain-Spezialisten syncreon

DP World erwirbt 100 Prozent von syncreon für einen Unternehmenswert von 1,2 Mrd.USD.Das Unternehmen ist ein globaler Logistikanbieter mit Sitz in den USA, der sich auf die Gestaltung und den Betrieb komplexer Lieferketten für die wachstumsstarke Automobil- und Technologiebranche spezialisiert hat.Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen.Das Unternehmen syncreon ist weltweit an 91 Standorten in 19 Ländern vertreten und betreut ein großes und diversifiziertes Kundenportfolio, das sich aus multinationalen Unternehmen zusammensetzt.

