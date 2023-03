Doppelte Frauen-Spitze bei hofmann & neffe

Anfang 2022 hat Elisabeth Andrieux von ihrem Vater Franz Danninger die Geschäftsführung des Transport- und Speditionsunternehmens hofmann & neffe übernommen.Seither leitet die 35-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter, Eva Danninger, und ihrem Mann, Brice Andrieux, den Familienbetrieb in Sankt Florian.„Für mich war immer klar, das Familienunternehmen von meinem Vater – in vierter Generation und erstmals in direkter Linie – zu übernehmen.Nach meinem Wirtschaftsstudium und mehrjähriger Berufserfahrung bei einem österreichischen Logistikkonzern hat mein Vater die komplette Übergabe vollzogen und sich aus gesundheitlichen Gründen vollkommen zurückziehen müssen“, sagt Elisabeth Andrieux in einem Interview mit der Österreichischen Verkehrszeitung.Das Gefühl, als Frau einen Nachteil in der Branche zu haben, hatte sie nie.

