DLH Österreich: Richtfest am Logistikcampus Ebergassing

Finale Vertragsabschlüsse mit namhaften Mietern stehen kurz vor dem Abschluss und das Interesse an noch verfügbaren Flächen ist groß.

Im Beisein von Vertretern des Generalunternehmers Goldbeck Rhomberg und CBRE fand in der Vorwoche das Richtfest am „LCE Logistikcampus“ in Ebergassing statt.Die Bauarbeiten auf dem rund 140.000 m² großen Areal liegen im Zeitplan.In zwei Bauabschnitten entstehen insgesamt 13 Hallen mit einer Gesamtfläche von circa 82.000 m² inklusive Mezzanin-, Büro- und Sozialbereichen.