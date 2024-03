Digitalspedition Sennder zieht es auf die Schiene

Gemeinsam mit mehreren Partnern will die Berliner Online-Spedition Sennder in Italien ein Unternehmen für Straßen- und Bahnlogistik aufbauen.Sennder gab am Donnerstag die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures mit Mercitalia Logistics, der Güterverkehrssparte der italienischen Eisenbahn, FS Italiane Group und Poste Italiane, dem größten Post- und Logistikunternehmen in Italien, bekannt.Die Unternehmen bündeln ihr Know-how im Bereich innovativer Logistiklösungen und Umwelttechnologie, um intermodale Transportlösungen zu entwickeln.Nach den erfolgreichen Joint Ventures mit Poste Italiane und Scania stellt diese Kooperation den ersten Schritt auf dem Weg zu einer potenziell langfristigen Partnerschaft dar, die darauf abzielt, ein führendes digitales Unternehmen für intermodale Transporte in Europa aufzubauen.Jedes Jahr befördern Mercitalia Logistics und sennder insgesamt über 53 Mio.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login