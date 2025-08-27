Digital gesteuert: Neuer Lkw-Parkplatz im Duisport

Das Projekt schafft dringend benötigte Kapazitäten für den Güterverkehr und entlastet die angrenzenden Wohngebiete.

Am Hafenbecken C in Duisburg-Meiderich wurde gestern der neu herrichteten Lkw-Parkplatz offiziell eröffnet.Die Anlage bietet auf rund 21.300 m² Fläche über 90 Stellplätze für Lkw.Sie ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Logistik-Infrastruktur im Duisport. Der telematisch gesteuerte Lkw-Parkplatz entstand auf dem Gelände der ehemaligen Triton-Schiffswerft, das vollständig zurückgebaut und teilweise durch Auffüllung des Hafenbeckens erweitert wurde.