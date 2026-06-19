„Die Kraft der Netzwerke wird entscheidend sein“

19.06.2026

DP World Top-Manager Kai Olschner gab beim Österreichischen Logistiktag in Linz einen umfassenden Einblick in die Erfolgsstrategie des Konzerns.

„Die Kraft der Netzwerke wird entscheidend sein“ Bild: ÖVZ - Joachim Horvath / Kai Olschner, Global Vice President Supply Chain Engineering, DP World
Viele Akteure im Logistikgeschäft folgen heute noch veralteten Paradigmen und Schablonen.„Von diesem Silo-Denken müssen wir wegkommen, das greift viel zu kurz.Verlangt werden vielmehr End-to-End-Lösungen, wie wir sie bei DP World entwickeln und anbieten.“ Das erklärte Kai Olschner, Global Vice President Supply Chain Engineering DP World, bei seiner Keynote-Rede im Rahmen des 33.Österreichischen Logistiktags im Design Center Linz.

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