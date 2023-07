DHL Supply Chain investiert 500 Mio. Euro in Südamerika

Für die Lagerung und Distribution von Autobatterien wird in Mexiko das erste Center of Excellence für Elektromobilität eröffnet.

Zahlreiche Branchen wollen ihre Beschaffung und Lieferketten diversifizieren.Vor diesem Hintergrund intensiviert DHL Supply Chain das Engagement in Lateinamerika, einer Schlüsselregion für das weitere Wachstum des Welthandels.Dafür investiert das Unternehmen bis 2028 insgesamt mehr als 500 Mio.Euro in den Geschäftsbetrieb.Die Mittel fließen unter anderem in die Dekarbonisierung der Transportflotte durch umweltfreundlichere Alternativen, in den Neubau, die Entwicklung und Modernisierung von Immobilien und Lagerhäusern sowie zu einem erheblichen Teil auch in neue Technologien sowie Robotik- und Automatisierungslösungen nachfragestarken Branchen, Oscar de Bok, Global CEO von DHL Supply Chain: „Überall auf der Welt suchen Unternehmen nach diversifizierteren Strategien für ihr Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement, indem sie ihre Warenlager näher an ihre Produktions- und Absatzmärkte bringen.