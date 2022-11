DHL Supply Chain: 400.000 m² klimaneutrale Lagerhäuser

Die Immobilienexperten von DHL Supply Chain haben ein klimaneutrales Immobilienportfolio entwickelt, um Kunden in sechs europäischen Kernmärkten bei ihrem Wachstum zu unterstützen.Alle Warenlager - mit einer Gesamtfläche von insgesamt 400.000 m² - befinden sich an zentralen Logistikstandorten.Sie verfügen über multimodale Verkehrsanbindungen und sind für Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen ausgelegt.Die 14 Einheiten entstehen auf zehn Bauplätzen in den wichtigsten Logistikmärkten in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Finnland, Italien und Polen.

