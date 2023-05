DHL setzt neue Impulse für eine grünere Logistik

„Angesichts der Herausforderungen, vor die der Klimawandel uns stellt, liegt es auf der Hand, dass Nachhaltigkeit für uns das zentrale Thema sein muss.Ich bin davon überzeugt, dass wir durch eine sauberere und umweltfreundlichere Logistik und durch eine verstärkte Zusammenarbeit bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu nachhaltigen Lieferketten erzielen können", so Katja Busch, Chief Commercial Officer bei DHL und Leiterin des Bereichs Customer Solutions and Innovation (CSI).Neben dem Angebot grüner Services bietet die Deutsche Post DHL Group jetzt auch Lösungen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks.Konkret geschieht das mit der Einführung des DHL GoGreen Dashboards, das Großkunden die notwendige Transparenz gemäß anerkannten Industriestandards wie dem GLEC Framework oder der kürzlich veröffentlichten ISO 14083 Norm bietet.Die kostenlose Anwendung ermöglicht es der verladenden Wirtschaft, ihre CO2-Emissionen für alle Dienstleistungen des Konzerns schnell über eine einzige, individuell an die Kundenanforderungen anzupassende Schnittstelle einzusehen.

