DHL macht Tempo in der Elektrofahrzeug-Logistik

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage bei Unternehmen und in der Öffentlichkeit nach detaillierten Informationen rund um das Elektrofahrzeug hat Deutsche Post DHL Group eine neue Online-TV-Initiative gestartet.Die Sendereihe des EV-Teams von DHL mit Schwerpunkt auf der Batterielogistik besteht aus 12 Sendungen, die zusätzlich noch durch Webinare und Podcasts ergänzt werden.Dabei beruht die Expertise des Konzerns in der Batterielogistik nicht zuletzt auch auf der Entwicklung des StreetScooters und dem Engagement in der Formel E.Das Material wird auf einem neu eingerichteten DHL-EV-TV-Hub sowie auf einer Reihe von Social-Media-Kanälen zur Verfügung gestellt. Die Experten des EV-Teams geben Erkenntnisse und Forschungsergebnisse weiter und helfen dabei, sich auf einen Quantensprung in Produktion und Transport vorzubereiten, den die neue Technologie mit sich bringt.

