DHL Group: 350.000 Sendungen im Jahr für Airbus

Das neue Transportmanagementsystem erleichtert nicht nur die Planung und verkürzt die Laufzeiten, sondern optimiert auch die Strecken und die Auslastung.

DHL Supply Chain verlängert den Vertrag mit dem Flugzeughersteller Airbus, zur Steuerung und Koordination der globalen Transportströme für die Verkehrsflugzeuge.Diese 2008 gestartete Lead Transport Partnership (LTP) umfasst nun Luft-, See-, Straßen- und Pakettransporte sowie einen eigenen 24/7-Service für dringende AOG-Einsätze (Aircraft on Ground). Pro Jahr wickelt DHL Supply Chain fast 350.000 Sendungen für rund zwanzig Airbus-Standorte weltweit von seinen Kompetenzzentren in Toulouse (Frankreich) und Valencia (Spanien) aus ab.Die Dienstleistungen umfassen die Koordination von Wareneingängen (von Lieferanten zu den Werken), innerbetrieblichen Warenströmen (Europa, USA, China) und Warenausgängen (Ersatzteile, Retouren an Lieferanten).