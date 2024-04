DHL Global Forwarding trägt bei Air Cargo Prada

Die Prada Group investiert erstmals in SAF-Zertifikate im Rahmen des DHL GoGreen Plus Service.Mit dem Einsatz nachhaltiger Treibstoffe kann DHL Global Forwarding seine Kunden dabei unterstützen, ihre Transportemissionen aus der Luftfracht effektiv zu reduzieren.Bereits 2023 konnte die Prada Group durch die Partnerschaft mit DHL etwa 4.500 Tonnen CO2 einsparen, was etwa 7 Prozent der gesamten transportbedingten Emissionen der Gruppe entspricht.Aktuell stellt Sustainable Aviation Fuel (SAF) eine der effektivsten Möglichkeiten dar, die Luftfahrtindustrie zu dekarbonisieren, in dem die Treibhausgasemissionen um etwa 80 Prozent im Vergleich zu konventionellem Flugtreibstoff reduziert werden.

