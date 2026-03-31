DHL Global Forwarding startet neue Asien-Europa-Flüge 

Über das DHL Aviation- und Express-Netz stehen den Kunden mit dem Sommerflugplan zusätzliche Luftfrachtkapazitäten zur Verfügung.

Mit dem Start neuer wöchentlicher Flüge erweitert DHL Global Forwarding seine Luftfrachtkapazitäten zwischen Asien und Europa.Ab dem Sommerflugplan 2026 verkehren Maschinen vom Typ Boeing-777F zwischen den Logistikdrehscheiben Shanghai und Leipzig bzw.Hongkong und Lüttich.Von dort erfolgt die weitere Verteilung der Sendungen in ganz Europa. Der neue Service stärkt die Kooperation zwischen DHL Global Forwarding und DHL Express.