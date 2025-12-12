DHL Express Österreich: Advent bringt 12 Prozent mehr Pakete

Bei dem Logistikunternehmen engagiert sich in der „Peak Season“ das gesamte Team für höchste Kundenzufriedenheit.

Bild: DHL Express / Kris Van Humbeeck, CEO von DHL Express Österreich, übergibt ein Paket in der Nigerianischen Botschaft.

In der diesjährigen Peak Season verzeichnet DHL Express Österreich eine Steigerung von 12 Prozent an Paketen allein in der Black Week, mit einer weiterhin steigenden Tendenz in der Vorweihnachtszeit.Um das Qualitätsversprechen „Excellence.Simply delivered“ aufrechtzuerhalten und die Bedürfnisse der Kunden in dieser geschäftigen Zeit bestmöglich zu erfüllen, haben zahlreiche Beschäftigte, einschließlich des Managements, ihre Unterstützung angeboten.Selbst CEO von DHL Express Österreich, Kris Van Humbeeck, hilft bei der Paketauslieferung in Wien aktiv mit.Denn besonders in der Vorweihnachtszeit enthalten viele Sendungen Geschenke für Familie, Freunde, Bekannte und Kollegen.