DFDS Group dehnt Fährdienste nach Jersey aus

Das Logistikunternehmen wird in den nächsten 20 Jahren Fracht- und Passagierverbindungen zwischen der Kanalinsel, dem Vereinigten Königreich und Frankreich betreiben.

DFDS und die Regierung von Jersey haben einen Vertrag über den Fährverkehr unterzeichnet.Das Unternehmen wird künftig Fracht- und Passagierdienste anbieten, welche die Kanalinsel mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich verbinden.Der Kontrakt hat eine Laufzeit von 20 Jahren und tritt am 28.März 2025 in Kraft.Der neue Dienst wird Strecken von Jersey nach Poole und Portsmouth im Vereinigten Königreich sowie nach Saint-Malo in Frankreich umfassen.