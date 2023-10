Deutscher Logistik-Preis 2023 für Dachser Future Terminal

2024 soll der Roll-Out der neuen Technologie starten und dann sukzessive in den europäischen Niederlassungen des Logistikers erfolgen.

Das Siegerprojekt beim Deutschen Logistik-Preis 2023 heißt „Dachser Future Terminal – innovativer digitaler Zwilling @ILO für eine leistungsstarke Stückgutlogistik“.Damit würdigt die Jury das gemeinsame Projekt von Dachser und dem Fraunhofer IML, alle Packstücke, Assets und Abläufe in einem Umschlaglager in Echtzeit abzubilden.@ILO steht für ‚Advanced Indoor Localization and Operations‘.Auf jedes Packstück kommt ein zweidimensionaler Datamatrix-Code als Identifikator.Diese Codes werden durch Hunderte optische Scan-Einheiten im Deckenbereich der Halle erfasst.