Deutsche Binnenreederei wird zu Rhenus PartnerShip Berlin

07.11.2025

Neuer Markenauftritt stärkt die Sichtbarkeit und vereint jahrzehntelange Binnenschifffahrtsexpertise von DBR und Rhenus unter einer Marke.

Deutsche Binnenreederei wird zu Rhenus PartnerShip Berlin Bild: Rhenus Gruppe
Die Deutsche Binnenreederei (DBR), seit 2020 Teil der Rhenus Gruppe, tritt ab dem 1.Jänner 2026 als Rhenus PartnerShip Berlin auf.Mit dem Rebranding macht die Gesellschaft ihre Zugehörigkeit zur Rhenus Gruppe nach außen hin sichtbar und setzt auf einen einheitlichen Markenauftritt in der europäischen Binnenschifffahrt.  Seit ihrer Gründung im Jahr 1949 steht die DBR für Kompetenz im Gütertransport auf den Binnenwasserstraßen in Ostdeutschland und Polen sowie dem norddeutschen Kanalgebiet.Mit Fokus auf Container, Massen- und Schwergut und einer großen, leistungsstarken Flotte ist das Unternehmen ein bedeutender Akteur in der Branche.

