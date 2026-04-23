Deugro: Megalieferung für Ineos Terminalausbau

23.04.2026

Über 1.441 Tonnen an Anlagenkomponenten wurden vom Oman in den Hafen Antwerpen befördert.

Deugro: Megalieferung für Ineos Terminalausbau Bild: Deugro
Der Projektlogistik-Spezialist Deugro hat vor kurzem einen Sondertransport für das Ineos Terminal-Erweiterungsprojekt im Hafen Antwerpen abgewickelt.Im Auftrag des Kunden Worley wurden über 7.324 Kubikmeter und mehr als 1.441 Tonnen Ausrüstung vom Oman nach Belgien spediert.Die Ladung umfasste übergroße und schwere Frachtstücke mit Gewichten von bis zu über 200 Tonnen.

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