Der RCG bieten sich Chancen, Dinge neu anzugehen

07.05.2026

Seit Anfang Mai teilen sich Bettina Castillo und Christoph Grasl die Vorstandsagenden der Rail Cargo Group (RCG). Trotz zahlreicher Herausforderungen sehen die beiden gerade jetzt die Chance, Europas zweitgrößten Bahnlogistiker nachhaltig besser aufzustellen.

Der RCG bieten sich Chancen, Dinge neu anzugehen Bild: RCG
Wie sie in einem Interview auf der Website des Unternehmens beschreiben, gibt es dazu vielversprechende Ansätze.Die Österreichische Verkehrszeitung (ÖVZ) hat diesem Meinungsaustausch einige Passagen entnommen.  Der Wirtschaft und insbesondere der Industrie ging es schon einmal besser.Zuletzt haben die Wirtschaftsforschungsinstitute wegen des Irankriegs ihre Prognosen nach unten korrigiert.Wie bleibt die RCG da optimistisch? Christoph Grasl: Die geopolitische Situation ist für uns alle ohne Frage herausfordernd.

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