Der Chatbot „Haapi Assistant“ sticht in See

Initiator Hapag-Lloyd will damit steigenden Kosten, Klimaschutzanforderungen und Lieferkettenrisiken in der Containerschifffahrt begegnen.

Hapag-Lloyd, eine der führenden globalen Linienreedereien, setzt ab sofort auf generative Künstliche Intelligenz (KI).Diese Maßnahme verfolgt das Ziel, die Effizienz in der Containerschifffahrt zu steigern und so auch die Kundenzufriedenheit zu verbessern.Möglich macht das der neue „Haapi Assistant“, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen IT-Konzern IBM.Das ist ein KI-basierter Chatbot, der Business Analysten, Projektmanager und Entwickler bei der Verwaltung von Schnittstellen (APIs) unterstützt.Auf Basis der IBM KI- und Datenplattform watsonx ermöglicht „Haapi“ eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Tagen oder Wochen auf nur noch Minuten.