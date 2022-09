DB Schenker wird Vorreiter in der Ersatzteillogistik

Bei DB Schenker regnet es bald Ersatzteile aus der Cloud.Als erster globaler Logistiker bietet das Unternehmen ab sofort Ersatzteil-Lieferung via 3D-Druck an.„Produkte aus unserem virtuellen Warenlager sind in kürzester Zeit verfügbar und werden direkt dort hergestellt, wo sie gebraucht werden“, so der Vorstandsvorsitzende Jochen Thewes bei der Produktkonferenz von DB Schenker in Frankfurt.Vom virtuellen Warenlager erhofft sich das Logistikunternehmen vor allem eine Senkung der Lieferkosten und verkürzte Lieferzeiten.„Ziel ist es, unnötige Lagerhaltung zu vermeiden und Lieferketten noch stabiler und flexibler zu machen.

