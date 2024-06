DB Schenker: Scharf kalkuliert für Texas Instruments

Das Technologieunternehmen würdigt die Leistungen seines Partners in der Halbleiterlogistik mit einer Auszeichnung für herausragenden Service.

Lieferketten für Halbleiter sind komplex und geprägt von der Empfindlichkeit ihrer Komponenten sowie hohen Anforderungen an ihre Pünktlichkeit.Die Halbleiterindustrie ist dynamisch und schreitet bei der Entwicklung von Chips ständig voran.Daher ist die Exzellenz der Lieferanten entscheidend für den Erfolg ihrer Lieferketten.Mit effektiven Services in diesem Umfeld hat sich DB Schenker nun eine Anerkennung verdient.Für seine Leistung in der Halbleiter-Logistik erhielt der Dienstleister den „Supplier Excellence Award 2023“.