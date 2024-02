DB Schenker: Passgenaue Logistik für Ledvance

DB Schenker meldet eine erweiterte Partnerschaft mit Ledvance, einem der weltweit führenden Anbieter von innovativen Beleuchtungsprodukten und -lösungen.Dabei organisiert der Logistikdienstleister den Import von Ledvance-Waren aus China nach Polen und in die Tschechische Republik per Seefracht sowie Landtransporte und die Warendistribution an 23 Zielorte in der Region Nord-, Mittel- und Osteuropa. „Ledvance ist ein Unternehmen, mit dem DB Schenker in Deutschland schon seit Jahren zusammenarbeitet.Ich freue mich sehr, dass wir unsere Partnerschaft jetzt auf zahlreiche Länder ausweiten konnten.Dies gilt umso mehr, da wir für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen bei Lieferzeiten, Schutz von Sendungsschäden und Prozesssicherheit erbringen“, sagt Władysław Kiczak, Vice President Land Transport Cluster North East Europe bei DB Schenker.

