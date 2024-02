DB Schenker eröffnet Warehouse 4.0 in Rudna

Über 100 autonome Roboter erbringen Hand in Hand mit qualifizierten Mitarbeitenden maßgeschneiderte Logistikdienstleistungen.

Das neue Kontraktlogistiklager von DB Schenker im tschechischen Rudna sorgt für mehr Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit in der Lieferkette.Das Objekt kombiniert maßgeschneiderte Logistiklösungen mit Automatisierung und Robotisierung, um die Abläufe zu optimieren.Nach einer Pilotphase werden rund 650 Personen am Standort durch automatisierte Technik bei ihrer Arbeit unterstützt.Mehr als 100 autonome mobile Roboter (AMR), sieben Verpackungslinien mit 162 Stationen, ein Vertikalkommissionierer und ein automatischer Sorter sind dabei im Einsatz.Sie werden in direkter Zusammenarbeit eingesetzt, um die Menschen von schweren körperlichen oder monotonen Aufgaben zu entlasten und die Prozesse effizienter und produktiver zu gestalten.